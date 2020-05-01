İhtiyaç sahibi vatandaşlara Pamukkale Belediyesi'nden Ramazan paketi
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İhtiyaç sahibi vatandaşlara Pamukkale Belediyesi'nden Ramazan paketi

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Pamukkale Belediyesi'nden Ramazan paketi
01.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:45

Denizli'de sosyal belediyecilik konusunda birçok çalışmaya imza atan Pamukkale Belediyesi, mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi vererek yardım etmeye başladı.

Denizli'de sosyal belediyecilik konusunda birçok çalışmaya imza atan Pamukkale Belediyesi, mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi vererek yardım etmeye başladı.

Pamukkale Belediyesi her zaman vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara destek olmak amacıyla binlerce erzak paketi hazırlandı. Paketlerde bir ailenin gıda ihtiyacını karşılayacak birçok malzeme bulunuyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından kayıtlı olan, daha önceden de belediyeden yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar evlerine kadar ulaştırıldı.

Mübarek Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini halkla buluşturduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler bizim sistemimizde mevcut. Hem bu sistemde yer alan hem de 444 9 220 nolu telefon hattından gelen gıda taleplerini değerlendiriyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının paylaşma ruhunu yansıtarak herkesin tenceresinin bir şekilde kaynamasını sağlamak için binlerce gıda kolisini her gün ekiplerimiz halkımızla buluşturmaya devam ediyor. Rabbim tutulan oruçları, edilen duaları kabul etsin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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