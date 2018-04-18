İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Yardım Eli

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın belediyeye müracaatına karşılık veren Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Dökmetaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşın evinin içinin tadilatını yaptı. Tadilat çalışmaları kapsamında tüm badana boya işleri, su ve elektrik tesisatı ile lavabolar yenilendi, zemin ve dış cephe sıvası da yapıldı. Eskiyen mutfak dolapları ve kapılar da yenilendi. Tamamlanan ev engelli vatandaşa teslim edildi. - DİYARBAKIR