İhtiyaç sahibi üniversite adaylarına burs imkanı Başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarına destek olmak ve tam burslu eğitim imkanı sunmak amacıyla 'Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı' devam ediyor.

Başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarına destek olmak ve tam burslu eğitim imkanı sunmak amacıyla 'Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı' devam ediyor. Özyeğin Üniversitesi tarafından başlatılan program için başvurular 6 Temmuz'da sona erecek.

Özyeğin Üniversitesi'nin ekonomik koşulları ne olursa olsun başarılı ve yetenekli öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı olduğuna inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nın 2020 yılı için başvuru sürecinin 6 Temmuz olduğu duyuruldu. Program hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilere karşılıksız burs olanağı sağlayan programdan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 20 binde yer alan lise son sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. İlk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan 'Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nda bugüne kadar 110 öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlandı."

"ERİŞİLEBİLİR ÜNİVERSİTE OLMA HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler için erişilebilir olmaya öncelik verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, "Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen, araştırmaya öncelik veren üniversitemizin olanaklarından daha çok sayıda gencin tam burslu olarak yararlanmasını amaçlıyoruz. Değerli bağışçılarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz burs programımız, tüm Türkiye'den başarılı ancak maddi imkansızlık içindeki öğrencilerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştırdığı gibi ülkemiz için de önemli bir sosyal girişim örneği olma özelliği taşıyor. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz ve sayısı bugün 110'u bulan bursiyer sayımızın artarak daha fazla gencimize ulaşması adına eğitimcilerimizin başarılı bursiyer adaylarını Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'na yönlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

"BİRÇOK İNSANIN HAYATI DEĞİŞTİ"

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan bursiyerlerden Rabia Korkut ise, "Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı hayatımdaki dönüm noktalarından biri. Kendimi bir birey olarak hissetmemi sağlayan, tek başıma neler başarabileceğimi gösteren bir proje. Özyeğin Üniversitesi'nin sunduğu burs imkanıyla tanıştıktan sonra aklımdaki soru işaretleri de yanıt buldu. Hem çok iyi bir eğitim alabilecektim hem de maddi yönden hiç kimseye bağlı kalmadan üniversitede okuyabilecektim. Ben de dahil bir çok insanın hayatı bu proje sayesinde değişti. Hedefim, akademik kariyerimi başarı ile tamamlayarak hayallerimi gerçekleştirmek" diye konuştu.

ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN YÜZDE 100 MUAF TUTULUYOR

Program hakkında yapılan açıklamada, "Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından üniversite adaylarının başvuru yaptığı program kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler, karşılıksız olarak verilen burs aracılığıyla öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutuluyor. Herhangi bir akademik başarısızlıkta kesintiye uğramadan devam eden öğrenim bursunun yanı sıra bursiyer öğrenciler üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklıyor, her ay yemek ve diğer ihtiyaçları için nakit destek alıyor" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLAR DİKKAT!

Başvurmak isteyen adaylar için verilen bilgiler ise şu şekilde ifade edildi:

"YKS sonucunda okumak istedikleri lisans programının puan türünde ilk 20 bin içerisinde yer almayı hedefleyen lise son sınıf öğrencileri, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'na ait internet sitesi üzerinden başvurabiliyor. Program başvurusunu tamamlayıp değerlendirmeye alınan tüm öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Başvurmak isteyen adaylar programın web sitesi olan ozuburs.ozyegin.edu.tr/tr aracılığıyla online form doldurabiliyor"

Kaynak: DHA