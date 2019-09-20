İhtiyaç sahibi öğrencilerin saçını ücretsiz kesti

20.09.2019 14:06

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kuaförlük yapan bir esnaf yeni eğitim öğretim sezonunun başladığı şu günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerin saçlarını ücretsiz keserek herkese örnek olması gereken bir davranış sergiledi.



Konak Mahallesinde kuaför salonu işleten Kıymet İçöz sosyal medya aracılığı ile 16 ve 20 Eylül arasında tüm ihtiyaç sahibi ilk ve orta öğretim öğrencilerinin saçını ücretsiz keseceğini duyurdu. 30 ihtiyaç sahibi öğrencinin ücretsiz saç kesimini yapan esnaf Kıymet İçöz'ü Kaynarca Eğitim Birsen Şube Başkanı Halis Gün kendisine plaket takdim ederek duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.



Halis Gün yaptığı açıklamada, "Kıymet İçöz kardeşimizin yaptığı diğer esnaf arkadaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA