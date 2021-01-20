İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet teslim töreni ATO'da yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet teslim töreni ATO'da yapıldı

20.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:16
İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet teslim töreni ATO'da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak klavyeli tabletler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'a...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak klavyeli tabletler, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'a teslim edildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB'un salgında uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için "tabletsiz öğrenci kalmasın" hedefiyle yola çıkarak başlattığı kampanya kapsamında Ankara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilen klavyeli tabletlerin teslim töreni, ATO Hizmet Binası'nda yapıldı.

Baran, yaptığı konuşmada, Türk iş dünyasının pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"EBA'ya bağlanamayan öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda desteğini esirgemeyen, duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi ve daha adil bir eğitim fırsatı sunmak için çalışan herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için hep beraber çalışıyoruz. Güçlü bir geleceğin, güçlü bir neslin elinden çıkacağı bilinciyle eğitimi desteklemeye devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet teslim töreni ATO'da yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:31:32. #1.14#
title