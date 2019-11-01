İhtiyaç sahibi öğrenciler için müzik gecesi düzenlendi

01.11.2019 13:30

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir kafede düzenlenen müzik gecesinden elde edilen gelirin tamamı, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlandı.



Yerel müziklerin seslendirildiği ve her yaştan insanın katıldığı müzik gecesine yoğun bir ilgi olurken, elde edilecek gelirin tamamıyla önceden belirlen ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Kafe işletmecisinin önerisi ve katkısıyla başlatılan ve haftada bir kez düzenlenecek olan müzik gecesinden elde edilecek gelirin tamamı, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.



Emekli öğretmen ve müzik grubunda yer alan İbrahim Behlül Şerefoğlu, kafe işletmecisi arkadaşının önerisiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için elbirliğiyle bir şeyler yapmak istediklerini ve kurmuş oldukları gönüllü müzik grubuyla elde ettikleri geliri öğrenciler için kullandıklarını söyledi. Gönüllü olarak bu geceyi düzenlediklerini belirten Şerefoğlu, "Bundan yaklaşık 15 gün önce Söğüt'ten gelen misafirlere küçük bir konser verdik. Arkadaşlar çok beğendi. Bu arada da kafe işletmecisi geceden elde dilecek gelirin 2 veya 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye verilmesini önerdi. Bizde gönüllü olarak bu geceyi düzenledik. 3 arkadaş bir araya geldik ve sağ olsunlar saz ekibi de bizlere destek verdi. Böylece bu güzel geceyi düzenledik. Gerçekten katılım çok güzel. 2 gün önceden rezervasyon yapıldı ve boş yer kalmadı. İnşallah bu geceyi her hafta 1 gün yapmaya çalışacağız. Elde edilen gelirin tamamını ise ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğiz. Ayrıca geceye bazı hayırsever vatandaşlar çeşitli katkılar vereceklerini de duyurdular. Bundan dolayı da ayrıca mutlu olduk. Kafe işletmecisi kesinlikle kar amacı gütmeyeceğini söyleyince, bizde gönüllü bir müzik grubu kurarak destek vereceğimizi söyledik. Çok güzel bir gece oldu. İnşallah bundan sonra ki müzik gecelerimiz çok daha güzel geçecek" dedi.



Geceye katılarak destek veren vatandaşlardan Bülent Keleş ise, öğrenciler için bir arada olduklarını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA