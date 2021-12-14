İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi - Haberler
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İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi

İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye'nin dört bir yanında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı atölyelerinde, ihtiyaç sahibi kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması için ürettikleri el emeği ürünler hediye paketinde bir araya geldi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanında, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı atölyelerinde, ihtiyaç sahibi kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması için ürettikleri el emeği ürünler hediye paketinde bir araya geldi. Özel günler için hediye olarak tasarlanan hediye paketlerinden elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi üreten kadınların ev ekonomine katkı olarak dönüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyelerinde ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından üretilen kalem kutusu, alışveriş filesi, el emeği yaka çiçeği ile birlikte kahve fincanı, kahve, kolonya ve ajandanın bulunduğu hediye paketi satışa sunuldu. 100 ile 200 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirler yine ihtiyaç sahibi kadınların ev ekonomilerine katkı olarak geri dönüyor. Doğum günü, evlilik yıldönümü, yılbaşı gibi özel günler için hazırlanan hediyelik kutularına ilgi her geçen gün artıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı, İyilik Atölyesi çalışmalarıyla, Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi kadınların hem ev ekonomilerine hem de istihdama katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi

İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi

İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketlerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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