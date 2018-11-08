İhtiyaç Sahibi Hanelerin Çoklu Doğum Sonucu Olan ve Hayatta Kalan 0-24 Aylık Her Bir Çocuğuna (İki...
IHAAW115314-SIY/08-11-2018 - İhtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacaktır.
24 aylık her bir çocuğuna (iki ve üzeri), Sağlık Bakanlığı'nın Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 TL olmak üzere nakdi yardım yapılacaktır. 08.11.2018 11: 53: 14 TSI
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