İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden
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İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden

İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini yaşaması için kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, özenle hazırladıkları paketleri çocukların bulundukları mahallelere götürerek mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri hediyelerini alan ve büyük mutluluk yaşayan çocukların sevincini paylaştı.

Kaynak: Habermetre

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