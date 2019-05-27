İhtiyaç sahibi çocuklar yararına fotoğraf sergisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir fotoğraf sanatçısı tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacak.

Lezgo Parkı'nda Nida Sanat Topluluğunca organize edilen sergide, fotoğraf sanatçısı Mustafa Özusan'ın Nepal'de çektiği yaklaşık 30 eser yer alıyor.

Özusan, açılışta yaptığı açıklamada, 5 yıldan bu yana fotoğraf çektiğini söyledi.

Sergide, 2017 yılındaki Nepal seyahatinden derlediği fotoğrafları sanatseverlerle buluşturduğunu belirten Özusan, "Ramazan Bayramı öncesi sergiden elde edeceğimiz gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara elbise alma projemiz var. Sloganımız da 'bir çocuk da sen sevindir.' Büyük bir talep ve katılım oldu, sanatseverlere teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların devamı için de gerekli destekleri aldıktan sonra projenin daha iyi yerlere gelineceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Nikah töreninin ardından sergiyi gezerek fotoğraf satın alan gelin ve damat ise davetlilerin ilgi odağı oldu.

Serginin açılışına, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA