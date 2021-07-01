İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
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İhtiyaç sahibi aileye yardım eli

İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çukurova Belediyesi ve Şeffaf Kutu Yardımlaşma Grubu, hiçbir eşyası olmayan ihtiyaç sahibi bir aileye yardım eli uzattı.

Çukurova Belediyesi ve Şeffaf Kutu Yardımlaşma Grubu, hiçbir eşyası olmayan ihtiyaç sahibi bir aileye yardım eli uzattı. Bir ev için gereken neredeyse tüm ihtiyaçların tedarik edildiği aile, yapılan yardımlar sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan anne, iki kızı ve bir çocuktan oluşan ailenin evlerinde iki eski kanepe ve bir küçük tüpten oluşan eşyadan başka bir şeyleri olmadığının öğrenilmesi üzerine Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Şeffaf Kutu Yardımlaşma Grubu işbirliği ile ailenin tüm ihtiyaçları temin edilerek Mithatpaşa Mahallesi'ndeki eve götürüldü. Aileye bir evin ihtiyacı olan, oturma grupları, yatak, battaniye, soba, mutfak için gerekli olan malzemelerin teslim edildi.

Evlerinin hemen hemen tüm eşyaları temin edilen aile, duyarlı davranışlarından dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ettiler.

Başkan Soner Çetin, her zaman sosyal belediyecilik anlayışını her fırsatta göstermeye çalıştıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardımsever kişi ve kurumlarla işbirliğimiz devam ediyor. Burada da bu işbirliğinin güzel bir örneğini gördük. Fedakarca çalışan Sosyal İşler Müdürlüğü personelimize ve Şeffaf Kutu Yardımlaşma Grubuna teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
İhtiyaç sahibi aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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