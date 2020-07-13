İhtiyaç sahibi aileye mahalleliden imece usulü ev
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İhtiyaç sahibi aileye mahalleliden imece usulü ev

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 4 metrekarelik evde yaşam savaşı veren 5 kişilik aile için muhtar Hanife Gür ve mahalleli harekete geçti.

İhtiyaç sahibi aileye mahalleliden imece usulü ev
13.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:37

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 4 metrekarelik evde yaşam savaşı veren 5 kişilik aile için muhtar Hanife Gür ve mahalleli harekete geçti. Aile için imece usulü ile 200 metrekare çift katlı ev yapımına başlayan mahalleli, 5 yılda binanın bir kısmını tamamlarken aileyi geçici olarak kiralık eve taşıdı.

Düzce Karahacı Musa Mahallesi'nde oturan Nevin-Ahmet Duran çifti, maddi imkansızlıklar nedeni ile 4 metrekarelik bir ev içerisinde 5 kişi yaşıyordu. 2009 yılında da evin erkek oğlu talihsiz bir kaza yaşayarak yüz kısmı tamamen parçalandı. Oğlunun durumuna üzülen baba da felç geçirdi. Üst üste talihsiz olaylar yaşayan Duran ailesi kiralık kaldıkları evden çıkarak derme çatma bir eve taşındı. Anne Nevin Duran evlere temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışırken 2014 yılında göbeği patlayarak göbek kanseri oldu. Talihsizlikleri üst üste yaşayan aile çetin geçen kış aylarında ev soğuk alınca ailenin hastalıkları da arttı. Mahalle muhtarı Hanife Gür aile için kolları sıvadı. Ailenin 4 metrekarelik evinin olduğu alanda ev yapılması için çalışma başlatıldı. Aile bu esnada Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kiralık eve taşınarak kiraları ödendi. İmece usulü ile mahalleli işin ucundan tutarak evi yapmaya başladı. 4 metrekarelik evde yaşayan aile için 200 metrekarelik evin kaba inşaatı tamamlanmak üzere.

"Evin oğlu talihsiz kaza yaşayınca ailede sıkıntı yaşadı"

Mahalle Muhtarı Hanife Gür, ailenin erkek oğlu talihsiz bir kaza yaşamasının ardından ailenin hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve ihtiyaç sahibi olduklarını belirterek, "Rıdvan talihsiz bir kaza yaşadı ve o dönemde çok yağmurların yağması Toprak evin çökmesi, evin babası Ahmet ağabeyin felç geçirmesi, evin annesi nevin ablamızın bir dizi ameliyatlar geçirmesi sağlık yönünden temiz bir ortamda yaşamaları gerektiği ortaya çıktı. Ne yapabilirizin peşine düştük. Temiz bir ortamda nasıl yerleştirebiliriz dedik ve imece usulü ile ev yapalım dedik. Komşularımız ile hayır sahibi insanlar ile görüştük. Bir proje hazırladık. Eski Beyköy Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz evin projesini çizdi. Jeoloji Mühendisi Ahmet Çakar zemin etüdünü yaptı. Her hangi bir maddi ücret talep etmeksizin her şeyi yaptılar. Hayır sever vatandaşlar ve komşuların desteği ile topraktan başlayarak bugüne kadar bu hale getirdik. Müteaahit Ahmet Zeynel'de ekibi ile birlikte evi bu hale getirdi. Biz paraya pula hiçbir şekilde ellemeden tamamen insanlar kendileri ustayı getirip malzemeyi getirip bu hale getirebildik.

"Hayır sever dostlarımızı bekliyoruz"

Bu evin bitmesi için hayırsever dostlarımızı bekliyoruz. Nevin ablamız sağlık konusunda gerçekten zor durumda. Bu arada KOAH hastası oldu. Biz temiz ortamda yaşamaları gerektiği için onları kiraya çıkarttık. Ev kiraları ve aylık giderlerini ödemeye gayret göstermeye çalışıyoruz. Bir an önce onları bu eve sokarsak diğer eve yapacağımız yardımı bu eve yapmış olacağız. İmece usulünde devam etmek istiyoruz. Hayırsever insanları davet ediyoruz. Ne olur bize yardımcı olsunlar. Hiç olmaz ise bir aile temiz bir ortamda yaşasın diyoruz" dedi.

6 yıldır yapımı devam eden ev için 25 kişi destek verdi. İnşaatın %60'ı tamamlanırken bazı iş adamları ve hayırseverler evin odalarının yapımını üstlenerek evin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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