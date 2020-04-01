İhtiyaç sahibi ailelerin kartları adreslerine teslim edildi Haliliye'de sosyal marketten yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartları korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında adreslerine teslim edildi.

Haliliye'de sosyal marketten yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartları korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında adreslerine teslim edildi.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sosyal marketinden yararlanmak için başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin kartları ekiplerce adreslerine götürüldü. Kartların adreslere teslimi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yapılırken, Sosyal Market'ten yararlanacak vatandaşların ne zaman ve hangi saatte alış veriş yapacakları ise telefonlarına gönderilen mesaj ile bildirilecek. Kart dağıtımı yapan ekipler, vatandaşları alış veriş ile ilgili gönderilen bilgilendirme mesajına uygun şekilde markete gelmeleri ile ilgili bilgilendirdi.

Öte yandan daha önce başvuran ve kartlarını teslim alan vatandaşlar ise Sosyal Market'inden alış verişlerini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte bu kapsamda tedbirler aldı.

Müdürlük, eldiven ve maskesiz gelen vatandaşlara maske ve eldiven verirken, vatandaşlar markette bir bir alınıyor. Sıra bekleyen ihtiyaç sahibi vatandaşlardan da sosyal mesafenin korunması isteniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA