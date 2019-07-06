İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini Büyükşehir yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere prefabrik evler inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ihtiyaç sahiplerinin her alanda yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara prefabrik ev yapılıyor. Yapılan prefabrik evler mutfak dolapları, ıslak hacim elemanları projeye uygun hazırlanıp vatandaşlara anahtar teslim ediliyor. Ayrıca prefabrik evler laminat parkeden çelik dış kapıya kadar yapılarak ihtiyaç sahibi ailenin kullanımına sunuluyor.

Bu proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bugüne 13 ihtiyaç sahibi aileye prefabrik ev yardımı yaptı. Ayrıca 2 adet yapıma başlanılan ve 5 adet de yapım kararı alınan prefabrik ev hizmeti bulunuyor. Prefabrik ev yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler bilgi ve başvuru için 153 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA