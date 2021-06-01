İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti
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İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı, köylerde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı, köylerde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Armağan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Gökağaç köyü ziyaretinde, SYDV Müdürü Hatice Damar Aydın ve Köy Muhtarı ile birlikte köy konağında ihtiyaç sahibi aileler hakkında görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hane ziyaretinde bulunarak taleplerini dinledik. Devletimiz her daim ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındadır. Aldığımız talepleri değerlendirip kısa sürede ailelere geri dönüş yapılacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti
İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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