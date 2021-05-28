İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
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İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçe halkının yanında olan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi bir aileye eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü. Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı "Hayır Çarşısı" ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşya talebinde bulunan bir aileye yardımı yapılmasına vesile olduklarını dile getirdi.

İlkadım Belediyesi'nin Hayır Çarşısı aracılığıyla sadece eşya gıda yardımı yapmakla kalmadığını hayır yapmak isteyen vatandaşları da hayır ve yardımda buluşturan bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlarımız eşya ve kıyafet noktasında Hayır Çarşımıza çok güzel yardımlarda bulunuyor. Hemşehrilerimiz de kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kadın Koordinasyon Merkezimizin idaresindeki Hayır Çarşımıza getiriyor. Biz de gerekli durumlarda bakım ve onarımlarını yaparak bu eşyalarımızı bugün olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu anlamda da Kadın Koordinasyon Merkezimiz alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Demirtaş, hayırseverler vatandaşlardan kullanım fazlası eşyalarını 444 55 01 hattını arayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çağrısında bulundu. - SAMSUN

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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