İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin TL değerinde yakacak desteği verildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin TL değerinde yakacak desteği verildi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ekonomisine yeni bir külfet olarak eklenen yakıt fiyatları karşısında vatandaşların mağdur olmaması adına adımlar atan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başattı. Bu doğrultuda; ekonomik koşullar sebebiyle ısınma konusunda güçlük yaşayan İzmitli bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin 500 TL değerinde yakacak desteği verildi. - KOCAELİ

Pendik'te kapı kapı dolaşan grup, esnafı doları boykot etmeye davet etti

Pendik'te kapı kapı dolaşan grup, esnafı doları boykot etmeye davet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title