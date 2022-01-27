İhtiyaç sahibi ailelere soba dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıttı.
Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıttı.
Kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adayan Okur, merkez Yüreğir ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıttı.
Okur, kendi ve hayırseverlerin yardımlarıyla 150 sobayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ogün Sever Okur, yardımların devam edeceğini söyledi. - ADANA