İhtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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İhtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

İhtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği kampanya ile ihtiyaç sahibi hemşerilerine yardım eli uzattı.

Konya Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği kampanya ile ihtiyaç sahibi hemşerilerine yardım eli uzattı.

Dernek Başkanı Hasan Özen, yaptığı yazılı açıklamada, "pandemi ve ramazan yardımı" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımların nakit ve alışveriş çeki verilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

Kampanya öncesi tüm Kurucuovalı hemşerilerini bilgilendirdiklerini vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"2021 yılı ramazan ve pandemi yardımlarımızı tam kapanma dönemi öncesi, ramazan ayı ortası gibi ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda, öncelikle Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz, il ve mahalle temsilcilerimiz aracılığıyla tespit edildi. Ardından Kurucuova Mahallemizden 52, Beyşehir merkezden 59, Konya merkezden 19, İzmir'den 4, Antalya'dan 6, Isparta ve Aydın illerimizden ise 1'er olmak üzere toplamda 142 ihtiyaç sahibi ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. Yardımlarımız nakit para ve alışveriş çeki verilerek gerçekleştirildi. Kampanyaya destek olan hayırsever hemşerilerimize ve yardımların ulaşmasında emeği geçen tüm dernek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, il ve ilçe temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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