İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıtımı Devam Ediyor

Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı devam ediyor. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dağıtımı inceleyerek vatandaşlarla konuştu.



Çetin kış aylarının gelmesiyle birlikte yakacak sıkıntısı çeken dar gelirli vatandaşlara bu yıl yapılan 10 bin ton kömür dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Merkez İlhanlı Mahallesinde yürütülen kömür dağıtımında vatandaşlarla buluştu.



Dağıtımların en hızlı ve etkin şekilde yapılarak kısa sürede tamamlanması talimatı veren Şimşek, sosyal devlet olma ilkesi gereği devletin ve hükümetin her zaman olduğu gibi bu yılda vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.



Dağıtımlar esnasında vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri dinleyen Şimşek, "Vakfımız bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize kömür yardımında bulunmaya devam ediyor. Niğde Merkez Mahalleleri ile Köy ve Kasabalarında İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaklaşık 7 bin ailemize hane başı 1.5 ton olmak üzere toplam 10 bin ton kömür yardımı dağıtılacak" dedi.



İncelemelerin ardından Şimşek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abuzer Ceylan'dan vakıf çalışmaları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan diğer yardımlar hakkında bilgi aldı. - NİĞDE