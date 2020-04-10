İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve dezenfektan desteği Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve dezenfektan yardımı yaptı.

Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve dezenfektan yardımı yaptı. Yardım hakkında AA muhabirine açıklama yapan Okul Müdürü Ramazan Yıldız, koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı bulunduğundan yardım malzemelerini öğretmenlerle dağıtıklarını söyledi. Yıldız, "Dönem içerisinde okul tarafından düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirle oluşturulan gıda paketlerini ve el dezenfektanlarını proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Ailelere yaşanan salgın hakkında bilgi verdik." dedi. Yıldız, toplum yararına olan bu hayırlı faaliyette emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Kaynak: AA