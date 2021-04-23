İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan patates ve soğanlar kapıda teslim ediliyor

Üreticiden alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan patates ve kuru soğanların dağıtımı devam ediyor.

Üreticiden alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan patates ve kuru soğanların dağıtımı devam ediyor.

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde de dağıtımlarına devam eden vakıf personelleri eski Urfa diye tabir edilen bölgede araç girmeyen dar sokaklardaki evlere yardımları el arabalarıyla ulaştırdı. Sokaklardaki hane sayısı tespit edildikten sonra araçlarla getirilerek sokak başına indirilen çuvallar, daha sonra vakıf personelleri tarafından el arabalarıyla evlere taşındı.

Kimsenin sokağa çıkmamasını isteyen vakıf yetkilileri, yardımların evlere kadar ulaştırıldığını kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı