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İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

Adana'da ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıtıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıtıldı.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Sever Okur, haftanın 3 günü ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıtıyor.

Başta merkez Yüreğir ilçesi olmak üzere kentin birçok noktasını gezen Okur, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Çocuklara oyuncaklar da dağıtan Okur, bundan sonra da bu tür yardımların devam edeceğini söyledi. - ADANA

İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı

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Haber: İhtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve yemek dağıttı - Haberler
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