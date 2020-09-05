İhtiyaç sahibi ailelere aşure ikramı
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İhtiyaç sahibi ailelere aşure ikramı

Belediye Başkanları aşevini ziyaret ederek, Muharrem ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan aşure ikramına katıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere aşure ikramı
05.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:44

Belediye Başkanları aşevini ziyaret ederek, Muharrem ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan aşure ikramına katıldı.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren aşevi ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında da bulunan aşevini Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ziyaret etti. Başkanlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan aşure ikramına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte aşevimizi ziyaret ettik. Burada günde 2 binin üzerinde aileye yemek dağıtımı icra ediliyor. Bizzat evlere teslim ediliyor. Değerli Başkanımızda konu ile ilgili fikirlerini beyan ettiler. Konu ile ilgili destek vereceklerini ifade ettiler. Bizlerde Haliliye Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Muharrem ayı dolayısıyla Haliliye Belediyemiz aşure yapmış. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aşure bizim geleneğimizde önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar yapıldığında konu komşuya dağıtılıyor ama Haliliye Belediyemiz bütün şehre dağıtıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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