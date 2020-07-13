İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları teslim ediliyor Haliliye Belediyesi, sosyal yardım marketinden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını adreslerine teslim etmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım marketinden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını adreslerine teslim etmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, yılın 12 ayı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sosyal yardım marketinden yararlanmak için başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin durum tespitlerinin ardından kartları ekiplerce adreslerine teslim edilmeye devam ediliyor. Her ay, 3 ay, 6 ay ve 12 ay da bir şeklinde dört ayrı periyotta alışveriş imkanı sunan sosyal marketten alışveriş yapacak vatandaşların evlerine giden Belediye ekipleri hem alışveriş kartlarını teslim ediyor hem de durumları ile ilgili bilgiler alıp notlar alıyor. Salgından korunma tedbirleri de alan ekipler ihtiyaç sahibi ailelerin kartlarını teslim ederken, kartları ile birlikte kendilerine duvar saati de hediye ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA