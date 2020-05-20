İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ramazan ayı dolayısıyla yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıttı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ramazan ayı dolayısıyla yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıttı.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Sosyal yardım işleri ekiplerince tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 265 TL değerinde alışveriş kartı dağıtımı yapıldı. Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi ile olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarının ifade etti.

Yürütülen yardım faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, "Ramazan ayı bereketi ile dualarımız ihtiyaç sahibi ailelerimiz içindir. Onların daha iyi şartlarda ramazan ayını geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Her akşam bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Gıda yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin kapılarını tek tek çalarak, yardımlarımızı götürüyoruz. Şuanda imkanlarımız sınırlı fakat imkanlarımızın dışında, imkan sahiplerinin kapılarını çalarak, ihtiyaç sahiplerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA