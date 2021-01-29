İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar
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İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar

29.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:12
İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton istavrit dağıttı.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton istavrit dağıttı.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin bağışladığı 3,5 ton istavrit dağıttı. Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün önüne gelen dar gelirli vatandaşlar dağıtılan balıkları alarak evine gitti.

Balık dağıtımı yapılırken zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için vatandaşları sık sık uyardı.

BALIKTAN 3 BİN 500'E YAKIN AİLEYE FAYDALANDI

Ücretsiz dağıtılan balıklara ilişkin bilgi veren Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Koçoğlu, "Geçen hafta hayırseverler tarafından bağışlanan 2,5 ton balığı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştık. Pandemi nedeniyle böyle yardımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'ın talimatıyla bugün de 3,5 ton istavriti vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. 3 bin 500'e yakın aileye, 1'er kilo veriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaya çalışarak dağıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

AKŞAM YEMEĞİNDE BALIK YİYECEĞİZ

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Şengül Küçükbirav ise "Bu akşam yemeğinde balık yiyeceğiz. İlk defa alacağım, iyi bir uygulama" diye konuştu.

Mülkiye Dağ da "Valla bu akşam ne yapsam diye düşünüyordum, balık geldi, çok iyi oldu. Ailecek balığı seviyoruz. Dağıtanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

BALIK ÇOK TAZE VE GÜZELDİ

Delal Tekin ise "Allah razı olsun, geçen hafta da almıştım. Balık çok taze ve güzeldi. Çocuklar çok beğendi, ekmek arası balık yapacağım" dedi.


İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar
İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar
İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar
İhtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton balık dağıttılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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