İhtiyaç sahibi aileler unutulmadı Menteşe Belediyesi tarafından koronavirüsden korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

Menteşe Belediyesi aşçıları tarafından aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor. Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışıyla her şartta halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe'de yaşayan vatandaşlarımız koronovirüs nedeniyle hastalığa yakalanmamak ve yayılmasını önlemek için evlerinden çıkmıyorlar. Biz yine bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. 65 yaş üstü evden çıkamayan ve durumu iyi olmayan ailelere her gün aşevimizde yapılan yemeklerden ulaştırıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yemek dağıtımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Menteşe Belediyesi'nin (0252) 2144880 numaralı telefonundan Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirler.

Kaynak: Bültenler