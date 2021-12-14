İhtiyaç sahibi aileler "Sosyal market" projesiyle alışverişlerini yapıyor - Haberler
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İhtiyaç sahibi aileler "Sosyal market" projesiyle alışverişlerini yapıyor

İhtiyaç sahibi aileler
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesince başlatılan "Sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik ürünü yardımı yapılıyor.

Haliliye Belediyesince başlatılan "Sosyal market" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik ürünü yardımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu yardım almaya uygun görülen 23 bin 207 aile, kendilerine verilen gıda kartıyla marketten gıda ve temizlik malzemeleri alabiliyor.

Marketten gönüllerince alışveriş yapan aileler, ilgililere teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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