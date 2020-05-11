İhtiyaç sahibi aileler için Hayırhane kuruldu
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İhtiyaç sahibi aileler için Hayırhane kuruldu

Mardin Valiliği ve Türkiye Diyanet Vakfı başkanlığında Mardin İl Müftülüğü bünyesinde Hayırhane kuruldu.

İhtiyaç sahibi aileler için Hayırhane kuruldu
11.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:31

Mardin Valiliği ve Türkiye Diyanet Vakfı başkanlığında Mardin İl Müftülüğü bünyesinde Hayırhane kuruldu.

Hayırhane'de, hayırseverlerin desteğiyle her gün ihtiyaç sahibi 33 ailenin gıda, temizlik ve giyim malzemesi yardımı yapılacak.

Cami imam ve müezzinleri ile Kuran Kursu öğreticilerinin tespit ettiği ailelere, kendilerine verilen Hayırhane Kartları ile burada alışveriş yapma imkanı sunuldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman, Hayırhane'nin açılışında yaptığı konuşmada, İl Müftülüğünde görevlilerin organizasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabileceği bir Hayırhane kurulduğunu belirtti.

Yaman, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz, temizlik malzemesinden yiyeceğe kadar her şeyi burada gelip gönül rahatlığıyla hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan bir sürü iş yerimiz oldu. Bu vesile ile çok güzel bir vazifeyi ifa edecek burası. Durumu iyi olan hemşerilerimi de buraya destek olmaya bekliyorum." dedi.

"100'er liralık kartlar hazırladık"

İl Müftüsü İsmail Çiçek hayırseverlerin katkısının önemine işaret ederek "Unu bir kardeşimiz, makarnayı ve yağı ise bir başkası gönderdi. 100'er liralık kartlar hazırladık. Burası bir market gibi oldu. Gıda, ayakkabı, giyim ve hijyen ürünleri bölümümüz var. Hiçbir şey satmıyoruz ama her birinin üzerinde fiyat var. Kardeşlerimiz buraya gelecek ve kartın üzerindeki limit kadar alışveriş yapabilecek." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi aileler için Hayırhane kuruldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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