İhtiyaç sahibi aileler için 'Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi' açıldı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi söz verdiği 53 proje arasında yer bulan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, bugün Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Gıdadan, temizlik ürününe, oyuncaktan kıyafete yüzlerce ürünün bulunduğu markette para değil puan sistemi geçerli oluyor. Proje ile aileyi ekonomik yönden güçlendirmek ve toplumsal huzuru korumak hedefleniyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yüzlerce çeşit ürüne ücretsiz şekilde sahip olabileceği projenin açılış törenine Ak Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin partilerin ilçe başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduran Sosyal Yardım Merkezi'nde gıda, temizlik, bebek bakım, giyim, ayakkabı ve oyuncak ürünleri ücretsiz şekilde sunuldu. İhtiyaç sahipleri süper market mantığıyla çalışan marketin üst katındaki sosyal mağazadaki kıyafetleri ise para vermeden alabilecek.

PARA YERİNE PUANLA ALIŞVERİŞ YAPILIYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde puanların yüklendiği kartlardan dağıtıldı. Vatandaşlar dilediği ürünü alırken ödemeyi bu kartlarla yapıyor. Para yerine puanlarını kullanıyor. Bu konuyla ilgili özel bir ekip de oluşturuldu. Ailenin ihtiyacı ölçüsünde, ailedeki çocuk ve yaşlıların sayısı da baz alınarak karta puanlar yükleniyor. Bu puanlar her 2 ayda bir kartlara aynı şekilde yüklenmeye devam edecek. Proje ile aileyi ekonomik yönden güçlendirmek ve toplumsal huzuru korumak hedefleniyor.

KAYA: GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK

Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, "Başkanımız Kağıthaneli hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını düşünerek çok güzel bir sosyal market hazırlamış. Hemşehrilerimize hayırlı olsun diyoruz. Sosyal markette hem ev hem de gıda ihtiyacına yönelik her şey var. Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Belediyelerimiz de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini ortaya koyan belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. AK Parti insana hizmeti merkeze koyan bir anlayışla yola çıktı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. 19 yıldır insan odaklı politikalarımızla vatandaşımızın yanında olduk. AK Parti iktidara geldiğinde 1.3 milyar lira sosyal yardım bütçesi vardı, bugün 69.3 milyar lira sosyal yardımla her bir vatandaşının yanında olan bir hizmet anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.

"KADINLARIN, GENÇLERİN, ENGELLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kaya, "Bir tarafta şehidimizin yakınına, bacısına küfreden, hakaret eden ve aynı çatı altında bulunmaktan gerçekten utandığımız İYİ Parti'nin milletvekili ona sahip çıkan bu haftaki grup toplantısında sözde kadın haklarından bahseden oradaki şehir bacısı kadın değil miydi? Sen onun haklarına neden sahip çıkmadın? Şehitlerin yakınları başımızın tacıdır. Bu ülkedeki tüm kadınların yanındayız ve onların hizmetkarıyız. Sözde kadın haklarından bahsetmekle kadınlara sahip çıkılmıyor. Bu ülkenin başörtülü kızları üniversite kapılarından döndürülürken bunun mimarlarından ikna odalarının başında olan kadın CHP'den milletvekili yapıldı. Sözde helalleşmeden bahseden Kemal Kılıçdaroğlu'na da hatırlatmak isterim, daha dün televizyonlarda başörtülülerin haklarını savunduğunu söylüyordu. Nur Serter hangi partiden milletvekiliydi? Merve Kavakçı meclisten kovulurken kimler oradaydı? Kimlerle beraber onu meclis çatısından kovdunuz? Biz bu ülkede kadınların, gençlerin, engellilerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE: PARTİMİZ VE BELEDİYECİLİĞİMİZ İNSANIMIZIN YANINDADIR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. Hayat paylaşarak güzelleşir, ömür paylaşınca anlam kazanır düşüncesini en güzel gösteren hizmetlerimizden bir tanesidir. AK Partili belediyelerimiz birçok alanda gönle dokunan, insanı önceleyen kadınımızı, çocuğumuzu, gençlerimizi özne kılan faaliyetleri gerçekleştiriyor. Marketimiz hayırlı olsun, bu hizmet devam eden projelerimizden bir tanesidir ve devamı da gelecektir. Partimiz ve belediyeciliğimiz sürekli insanımızın yanındadır. İnsan olmanın en temel göstergelerinden biri paylaşabilmektir. Sosyal market hem insanımızın hem kamu kurumlarımızın hem de belediyemizin kendi imkanlarını vatandaşlarımızla paylaşabileceği ortam sağlıyor" dedi.

ÖZTEKİN: SOSYAL MARKETİMİZ HERKESE HAYIRLI OLSUN

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de "Sosyal marketimiz herkese hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz marketten her türlü ihtiyacını karşılayabilecek. Burada ev ihtiyacına yönelik gıda, temizlik, giyim ürünlerine kadar her şey var. Markette para geçmiyor, kart sistemi oluşturduk elden gönüle puan yükleyeceğiz ve hemşehrilerimiz o puanlarla kolay bir şekilde buradan alışveriş yapabilecek. Sosyal marketimiz belediyemizin hemen karşısında, vatandaşımızın rahat ulaşabileceği bir yerdedir. Vatandaşımız mağazamıza gelip kendi ihtiyacına göre istediği ürünü alabilecek. Kartlara ailenin maddi durumuna göre puan yüklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.