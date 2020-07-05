İhtiyaç sahibi 7 bin aileye kurban dağıtılacak
Şahinbey Belediyesi, 7 bin aileye kurban dağıtımında bulunacak.
05.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:24
Şahinbey Belediyesi, 7 bin aileye kurban dağıtımında bulunacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla, ihtiyaç sahibi ailelere kurban ve 2 bin TL de nakit yardım yapacaklarını bildirdi.
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Belediye olarak ocak ayının başında 750 TL, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere bin TL destek sağlamıştık. Kurban Bayramı öncesi özellikle ihtiyaç sahibi 7 bin ailemize yardımcı olmak istedik. Böylelikle son altı ay içerisinde vatandaşlarımıza yaklaşık 25 milyon TL sosyal destek sağlamış olacağız."
Kaynak: AA