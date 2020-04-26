İhtiyaç sahibi 2 bin kişiye ramazan boyunca sıcak yemek dağıtılıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtılıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtılıyor.

Kadirli Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, özel kıyafetli ekiplerce, ilçedeki 20 mahallede belirlenen ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

Yemek dağıtımına katılan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, burada yaptığı açıklamada, 11 yıldır hizmet veren ve Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan aşevini tekrar açtıklarını söyledi.

Ramazan ayı süresince günlük 3 çeşit sıcak yemeği 2 bin kişiye ulaştıracaklarını aktaran Tarhan, "Kovid-19 önlemleri kapsamında 11 yıldır zaman zaman toplu yemek verilen aşevimizi kapatmıştık. Ramazan ayı dolayısıyla tekrar açtık. Sosyal mesafeyi koruyarak hijyen ortamda yemek yapmaya başlandı. Toplu yemek verilmeyecek. Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız tespit sonucu 20 mahalledeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine yemek götüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA