İhtiyaç nerede ise Büyükşehir orada

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaptırılan Altınşehir Hafızlık Kız Kur'an Kursu binası törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Nilüfer Altınşehir Mahallesi'ne kazandırılan 4 katlı Hafızlık Kız Kur'an Kursu binası hizmete açıldı. Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mahalle halkının eksikliğini hissettiği tesisleri de ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırmaya devam ediyor. Altınşehir Mahallesi'nde de bölge halkının en önemli taleplerinden biri olan kuran kursu binası için devreye giren Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkıları ve hayırseverlerin de destekleriyle yaptırılan Altınşehir Hafızlık Kız Kur'an Kursu binası tamamlanarak, eğitime açıldı. Kuran Kursu'nun açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzahi Turan, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile bölge sakinleri katıldı.

Bulunmaz bir fırsat

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada Kuran'ı Kerim'in Müslümanların hayat kitabı olduğunu hatırlatarak, "Kur'an-ı kerim, kendisine başvurduğumuz sürece önümüzü aydınlatır, hakkı batıldan ayırmayı öğretir, bizi rahmet ve berekete ulaştırır. Yüce kitabımızın nesillerimize öğretilmesi ve anlaşılmasında Kur'an kursu hizmetlerinin büyük önemi vardır. Bu kurslar vasıtasıyla çocuklarımız, Kur'an-ı kerimi okumasını öğrenme ve mealiyle birlikte okuma alışkanlığı kazanma imkanını elde ediyorlar. Bunun yanında dinimiz İslam'ın temel esaslarını öğrenme, milli ve manevi değerlere önem verme, peygamberimizin örnek hayatını öğrenerek ahlaki davranışlar sergileme olanakları da elde edebilmektedirler. Bunun için Kur'an kursları, çocuklarımız başta olmak üzere hem anne- baba hem de toplum için bulunmaz bir fırsattır" diye konuştu.

Manevi değerlere bağlı nesil

Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuna ve 6'ncı büyük ekonomisine sahip olan G20 üyesi güçle bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bizi asıl güçlü kılan ise sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimiz. En iyi doktorları, mühendisleri, işadamlarını, büyük alimleri, profesörleri yetiştirelim ancak içinde Allah korkusu ve insan sevgisi yoksa bunun hiçbir anlamı yok. İşte açılışını yaptığımız bu mekanlar bu manevi zenginlikleri ortaya çıkaracak. Milli ve manevi değerlere haiz, büyüklerine saygılı, geçmişle gelecek arasında iyi tahlil kabiliyeti olan nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak kursun hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin kazandırılmasına katkı veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer Kaymakamı Avri Oral da hizmete açılan binadan yararlanacak öğrencilerin Kuran'ın manasına da vakıf olmalarını dileyerek, eserin kazandırılasına katkı verenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü İzani Turan ise bu tür eserlerin dünya ve ahiret ayağı olduğunu belirterek, "Bu eserler bitmez tükenmez bir hazinedir. Sadaka-i cariyedir" dedi.

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına konuşan Osman Çelik de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere katkı veren bütün kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesinin ardından Altınşehir Hafızlık Kız Kur'an Kursu binası hizmete açıldı.

Cuma namazını Altınşehir Hacı Fahrettin Kılınç camiinde kılan Başkan Aktaş, namaz çıkışında vatandaşlara pilav ikram etti - BURSA

Kaynak: İHA