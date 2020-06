İhtiyaç malzemeleri ulaşan çocuktan Emniyet Müdürü'ne duygulandıran mektup Antalya'da kendilerine ayakkabı, giysi ve ihtiyaç malzemeleri gönderen İl Emniyet Müdürüne mektup yazan çocuk duygu dolu anlar yaşattı.

Antalya İl Emniyet Mu"du"ru" Mehmet Murat Ulucan ile es¸i Selda Ulucan'ın her tu"rlu" ihtiyac¸ ic¸in tek tek o"zenle sec¸ip maksimum hijyen anlayıs¸ıyla hazırlanan malzemeler ihtiyac¸ sahiplerine ulas¸tırılmaya devam ediyor. Her zaman Polis Teşkilatının yanında olduklarını belirten ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve çocuklar, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de kendilerini yalnız bırakmayan Polis Teşkilatına teşekkür ederek minnet duyduklarını ifade etiler.

"Polis abi gerçekten ki çok ihtiyacımız vardı, ayakkabılara ve elbiseye, size ve tüm polis arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz" ifadeleri ile duygularını resim yaparak anlatan bir çocuğun mektubu, Ulucan çiftine duygu dolu anlar yaşattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA