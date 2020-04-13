İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel ihtiyaç kredisi alma! Vatandaşa kredi desteği!
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Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Güncel

İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel ihtiyaç kredisi alma! Vatandaşa kredi desteği!

Koronavirüs günlerinde zor durumda kalan vatandaşlarımız için düşük fazile ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:03
İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel ihtiyaç kredisi alma! Vatandaşa kredi desteği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı corona virüs günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için kolay bir şekilde alabilecekleri kredi imkanı yarattı. Vatandaşlarımızın devlet bankalarından düşük fazile ve 6 ay ödemesiz kredi alınabileceği belirttild. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

KREDİ ŞARTLARI NELERDİR, FAZİ ORANI VE BAŞLANGIÇ VADESİ NEDİR?

Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlarımıza sunulacak olan kredi imkanı 6 ay ödeme talep edilmeyecek ve vade 36 aya kadar bölünebilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vakıbank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atarak krediye olumlu ya da olumsuz dönüş telefonlarına gelecek.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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