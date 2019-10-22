İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 45 düştü

22.10.2019 10:20

İhtiyaç kredisi faiz oranları Hesapkurdu.com verilerine göre Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 düşerek, yüzde 2'den yüzde 1,10 seviyelerine kadar geriledi. Son 1 yılın en düşük faiz oranları görülürken, bu düşüş kredi borçlarını yapılandırmak isteyenler için büyük avantaj sunuyor.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl ortalama 9 milyon kişi ihtiyaç kredisine başvuruyor. 2018 yılının ikinci yarısında artan faiz oranları kullanılan ihtiyaç kredisi tutarlarında yüzde 25'e varan düşüşe neden oldu. Bu yıl ise Ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında gerileyen ihtiyaç kredisi faiz oranları, borçlarını yapılandırarak maliyet avantajı sağlamak isteyenler için fırsat sunuyor.



"İhtiyaç kredilerinde erken ödeme cezası yok"



Kredi borçlarının yapılandırılması için avantajlı bir dönemden geçildiğini belirten Hesapkurdu.com Kıdemli İş Analisti Sinan Zeydanlı, "Örneğin 15 bin TL, 60 ay vade ve aylık yüzde 1,90 faiz oranı ile 6 ay önce kredi kullanmış bir kişi, aylık yüzde 1,18 faiz oranından yeni bir kredi kullanarak mevcut kredisini kapatırsa; aynı aylık taksit tutarı ile vadesini 13 ay kısaltarak yaklaşık 5 bin TL faizden tasarruf edebilir" ifadelerini kullandı. İhtiyaç kredilerinde erken ödeme cezasının olmadığını da belirten Sinan Zeydanlı, "Mevcut kredinin kapatılması durumunda herhangi bir ceza ödenmez. Ayrıca krediye bağlı olarak yapılan hayat, ferdi kaza gibi sigortaların kalan gün sayısına göre prim iadesi de alınır" dedi.



"Krediler yapılandırırken kar zarar hesabı dikkatle yapılmalı"



Kredi borcu yapılandırmalarında dikkat edilmesi gereken konuları aktaran Sinan Zeydanlı, "Öncelikle, ödenecek toplam tutar üzerinden yeni faiz oranı ile aylık taksitler hesaplanmalı. Sadece faiz oranı üzerinden değerlendirme yapmak yanılmaya sebep olabilir. Kredilerde faiz oranı dışında kalan masraflar ve toplam maliyet işin içine katıldığında farklı sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce birkaç banka üzerinden karşılaştırma yapmak en doğru seçim için yardımcı olacaktır. Hesapkurdu.com bu noktada tüm müşterilerine basit ve anlaşılır arayüzüyle yardımcı oluyor" diye konuştu.



"Kredi borçları iki şekilde kapatılabilir"



İhtiyaç kredisi borçlarının hali hazırda iki şekilde yapılandırılabildiğini söyleyen Sinan Zeydanlı, süreçle ilgili detayları paylaştı: "Yapılandırma seçeneklerinden ilki, faiz oranını düşürmek için yapılan yapılandırmayken; ikinci yöntem, ödemekte zorlanılan kredi ve kredi kartı borçlarının düzene sokulması için yapılan yapılandırmalardır. Faizler düştüğünde yapılan yapılandırmada, banka krediyi peşin olarak kapanmış göstererek yeni faiz oranları üzerinden hesaplama yapar ve kredi yeniden vadelendirilir. Ödemekte zorlanılan borçlar için yapılan yapılandırmada ise kredi ve kredi kartı borçları ve gelir durumunu gösteren belgeler bankaya iletilir. Bankanın tahsis birimi de verilen belgelere ve kredi notuna göre değerlendirme yaparak olumlu veya olumsuz dönüş yapar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA