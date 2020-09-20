İhtisaslaşma Yol Haritası Nihai Değerlendirme toplantısı yapıldı "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında KUZKA'nın da destek sağladığı, "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" ihtisaslaşma yol haritası çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında KUZKA'nın da destek sağladığı, "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" ihtisaslaşma yol haritası çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve danışmanlık firması temsilcileri ve üniversite yetkilileri katıldı. Toplantıda üniversitesinin "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" ihtisaslaşma yol haritasına ilişkin "İhtisaslaşma Yol Haritası Çerçevesi", "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Vizyonu", "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Haritası ve Performans Göstergeleri", "Odak Konu Başlıkları ve Stratejik Projeler", "İş birliği Modeli ve Performans İzleme Değerlendirme Sistemi" konu başlıklarında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından toplantıya katılan kurum temsilcilerinin stratejik yol haritasına ilişkin değerlendirme ve görüşlerinin alınmasıyla toplantı sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA