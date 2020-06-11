İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında toplandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bartın Üniversitesi ile birlikte, ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında toplandı
11.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:12

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bartın Üniversitesi ile birlikte, ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile birlikte ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

Toplantıda, ihtisaslaşan üniversiteleri daha fazla destekleme konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığımız birçok "ilk"ten biri olan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesini" 2016 yılından beri ilgili üniversitelerle birlikte başarı ile yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek projeksiyonların da paylaşıldığı toplantının oldukça faydalı geçtiğini kaydeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, gerek ihtisaslaşma gerekse uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı rektörlere teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın başkanlığındaki toplantının ilk bölümü katılımcılarla yapılan soru-cevap kısmının ardından sondu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan moderatörlüğünde devam eden toplantıda, Kovid-19 salgını sürecinde ihtisaslaşan üniversitelerdeki mevcut durum ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında 2016 yılından bu güne gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, ülkemizin kalkınması noktasında üniversitelerin önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Komsuoğlu ise ihtisaslaşan üniversitelerin Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda, TÜBİTAK Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan tarafından "Misyon Odaklı İhtisas Üniversitelerine Yönelik Akıllı Uzmanlaşma Hedefli Stratejik Plan Hazırlama Süreçleri" adlı bir sunum yaparken, TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkçı tarafından ise "Stratejik Yönetim Yaklaşımı" başlığında bilgiler verildi.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını hatırlatarak, "Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum" dedi.

Gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğini de ifade eden Rektör Uzun, "Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça verimli geçen toplantıda, üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarıldı. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a, YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan'a, YÖK Başkan Danışmanımız Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'na, YÖK üyelerimize ve yol arkadaşlığı yaptığımız tüm değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bölgesel odaklı kalkınma doğrultusunda verdikleri değerli bilgiler dolayısıyla TÜBİTAK ARGES Direktörü Dr. Dilek Candan'a ve TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı Barış Çarık'a da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:13:39. #1.15#
title