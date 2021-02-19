İhtisas Serbest Bölgeleri Bilgilendirme Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, "Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri, ülkemiz için ciddi bir yatırım, üretim ve ihracat cazibe merkezi olacaktır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, "Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri, ülkemiz için ciddi bir yatırım, üretim ve ihracat cazibe merkezi olacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığı ve DEİK iş birliğiyle Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un katılımıyla çevrim içi olarak "İhtisas Serbest Bölgeleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kolbaşı, küresel salgının yaşandığı bir ortamda yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinin hükümetin gündeminde olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk serbest bölgenin 1985'te kurulduğunu, 2000 yılında hayata geçen Denizli, Bursa ve Kocaeli serbest bölgelerinden sonra 20 yıldır yenilerini kurulmadığını anımsatan Kolbaşı, bu bölgelerin bulundukları bölgelerde dış ticareti artırdığını, uluslararası yatırımları Türkiye'ye çekerek teknoloji transferi sağladıklarını ve katma değerli üretim ve ihracatta önemli rol üstlendiğini anlattı.

Kolbaşı, devletin bu bölgeler için verdiği vergi ve vergi dışı desteklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtisas serbest bölgelerinde ilk model olarak İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi hayata geçirildi. Yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren bu bölgede şimdilik 30 firma faaliyette bulunuyor. Temennimiz elbette bu bölgelerin sayısının farklı sektörleri de içerecek şekilde artırılması. Daha önce de belirttiğim üzere bu bölgelerin üretim ve ihracata katkısında hiç kuşkusuz devletimiz tarafından verilen vergi teşviki ve diğer avantajların önemli bir payı bulunuyor."

"Yeni nesil serbest bölgeler ihracatın cazibe merkezi olacak"

Murat Kolbaşı, yeni nesil serbest bölgelerinde faaliyet gösterecek firmalara geleneksel teşviklerin yanı sıra Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil teşviklerin verilmesinin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin bu konudaki kararlı adımlarının ve proaktif yaklaşımının çok olumlu olduğunun altını çizen Kolbaşı, "Bu anlamda yeni nesil serbest bölgelerdeki teşvik ve avantajlar zamanla firmaların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenebilecektir. Bu da hiç kuşkusuz firmalar için ciddi bir avantajı da beraberinde getiriyor. İnanıyorum ki yeni nesil serbest bölgeler, ülkemiz için ciddi bir yatırım, üretim ve ihracatın cazibe merkezi olacaktır." açıklamasında bulundu.

"Hiçbir ülkede bulunmayan destekler var"

DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan ise bu bölgeleri hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

Mertcan, "Katma değeri yüksek ihracata ve teknolojiye böyle bir destek hiçbir ülkede yok. Ben daha önce görmedim. Dolayısıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki teknoloji firmalarına da bu destekleri anlatarak onları Türkiye'ye çekmek için gayret etmemiz gerekiyor. Muazzam destekler." dedi.

Yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinin Türk sanayisi ve ekonomisi için kaldıraç özelliği taşıyacağını dile getiren Mertcan, bu bölgelerin birer sıçrama tahtası olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan