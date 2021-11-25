"İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı" hayata geçiyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Teknokent, başarılı faaliyetler yürüten Teknokent Akademi ve Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofislerinin yeni bir programını hayata geçiriyor.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün Desteğiyle "İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı" başlayacak.

Kastamonu Üniversitesinin ihtisas alanı olan "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" temaları başta olmak üzere, girişimcilik ekosistemini güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanıyarak girişimci adaylarına destek olunması hedeflenen programda, iş fikirleri olan lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar ve diğer girişimci adayların başvuruları 20 Aralık tarihine kadar alınacak.

Yarın saat 10.00'da kamu ve özel sektör temsilcileri başta olmak üzere STK'lar, akademisyenler ve tüm dış paydaşlara yönelik tanıtım toplantısı ile başlayacak programla ilgili aynı gün saat 14.00'te "Çaylar Bizden Fikir Sizden" başlığı altında başta lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere tüm girişimci adaylarına yönelik ikinci bir tanıtımla devam edecek.

Toplantıda ayrıca bir süre önce gerçekleştirilen "Kastamonu Markasını Arıyor" yarışmasının ödülleri de sahiplerine takdim edilecek.

Seçilecek potansiyel girişimci adaylarının iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sunarak başarılı bir start-up kurma şanslarını artırmayı hedefleyen programda ön kuluçka aşamasında faaliyete başlayan girişimlerin başarıyla sonuçlanması halinde kuluçka aşamasına geçebilme şansı bulunacak. Böylelikle fikirlerin şirketleşme çalışmaları hazırlanacak ve girişimcilik ekosistemine hem yerel hem de ulusal bağlamda önemli bir katkı sunulacak. Girişimci adayları 120 saat temel eğitim sayesinde fikirlerini olgunlaştırma şansı bulacak. Ayrıca İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı'na dahil olan girişimciler birebir mentorluk hizmetinin yanı sıra Girişim Vadisi markalı Kuluçka Merkezi'nde ofis imkanlarına ve büyüme süreçlerini hızlandıracak haklara sahip olacak.

İlk aşamayı başarı ile tamamlayacak projelerin ikinci aşamaya geçebilmesi adına profesyonel bir değerlendirme süreci yürütülecek.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet