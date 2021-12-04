İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapan tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte olan STA çerçevesinde, AB üyesi ülkeler için geçerli olan ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanması sağlandı.

Ayrıca, kozmetik eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili olan gümrük müdürlüklerine ilaveten, Derince ve Esenboğa gümrük müdürlükleri de yetkilendirildi.

Pil ve akümülatörlere ihtisas gümrüğü uygulaması

Otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra Aksaray, Halkalı Gar (demir yolu taşımacılığıyla getirilmesi kaydıyla), İzmit ve Yalova gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflarla sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ise eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge! Artık ürünlerde ve yazışmalarda 'Made in Türkiye' yazılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge! Artık ürünlerde ve yazışmalarda "Made in Türkiye" yazılacak

 'Asgari ücret 4 bin lira olmalı' diyen Destici, görüşmeler başlayınca beklentisini yükseltti

"Asgari ücret 4 bin lira olmalı" diyen Destici, görüşmeler başlayınca beklentisini yükseltti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title