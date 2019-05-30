İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak

Yargı Reformu Stratejisine göre, hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak

Yargı Reformu Stratejisine göre, hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

Kaynak: Dunya.com

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