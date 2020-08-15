İhsaniye sahil parkına engelli oyun grubu kuruldu
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İhsaniye sahil parkına engelli oyun grubu kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gölcük İhsaniye Sahil Parkı'na engelli bireylerin yararlanabileceği yeni oyun grubu kurdu.

İhsaniye sahil parkına engelli oyun grubu kuruldu
15.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gölcük İhsaniye Sahil Parkı'na engelli bireylerin yararlanabileceği yeni oyun grubu kurdu.

Kocaeli'de özellikle sahil parkları bahar ve yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara hem sahil parkları kazandırırken parkların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Gölcük İhsaniye Sahil Parkı'na engellilerin yararlanabileceği oyun grubu kuruldu.

Şehre birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu parklarda yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra yeni alanlar da kuruluyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu kapsamda Gölcük İhsaniye Sahili'ne yeni oyun alanı kurdu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca kurulan engelli oyun grubu engelli bireyler için kolay erişim olanakları sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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