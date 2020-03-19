İhsaniye pazarında Korona virüs durgunluğu
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İhsaniye pazarında Korona virüs durgunluğu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine kurulan semt pazarı bu hafta Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle olumsuz etkilendi.

19.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:24
İhsaniye pazarında Korona virüs durgunluğu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine kurulan semt pazarı bu hafta Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle olumsuz etkilendi.

İhsaniye'de yaşayan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yaptığı Korona virüs önlemlerini dikkate aldı. İhsaniye'de başıboş kalan sokakların yanı sıra semt pazarında da her zamankinden daha az vatandaş alış veriş yaptı. Az sayıda vatandaşın alış veriş yaptığı pazar gün boyu durgun geçti. Pazar esnafı satışların yarı yarıya düştüğünü belirterek, en çok satılan ürünlerin başında, virüse karşı etkili oldukları düşünülen patates, soğan, sarımsak ve turşunun geldiği söyledi.

Pazar Esnafı Mustafa Mıngır, yaptığı açıklamada, Korona virüs nedeniyle satışlarda düşüş yaşandığını söyledi. Vatandaşların tezgahtan alış veriş yapmaya çekindiğini ifade eden Mıngır, biran önce Korona virüsünden ülkenin kurtulmasını diledi.

"Biz önlemlerimizi alıyoruz"

Bir diğer pazar esnafı Hasan Acar ise virüsün pazara etkisini olumsuz yönde olduğunu ifade etti. Acar şöyle devam etti:

"Denetimlerimiz oluyor. Belediye zabıtalarımız ve sağlık çalışanlarımız pazarımızı denetliyor. Bizde zaten dikkat ediyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz."

"Herkes maskesini, eldivenini taksın"

Pazarcı esnafı Recep Bal da, biran önce işlerin yoluna girmesini diledi. Bal, konuşmasının devamında ise, "Korona virüsünden dolayı pazar esnafı olumsuz etkileniyor. İnsanlar tedirgin, bir şey alırken çekiniyorlar. Tabi ki haliyle hepimiz çekiniyoruz. İnşallah düzelir ilerleyen zamanlarda. Meslektaşlarımız da eldivenini taksın, maskesini taksın, masasını tezgahını silsin" dedi.

Öte yandan zabıta ekipleri de gün boyu pazarda denetlemelerini sürdürdü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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