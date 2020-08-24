İhsaniye Mini Bostan'ında hasat zamanı
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İhsaniye Mini Bostan'ında hasat zamanı

İhsaniye Mini Bostan'ında hasat zamanı Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası'nın yanında ekolojik tarım yapılabilmesi için oluşturulan İhsaniye Mini Bostanı'nda ilk hasadı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı.

24.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:20

İhsaniye Mini Bostan'ında hasat zamanı

BURSA - Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası'nın yanında ekolojik tarım yapılabilmesi için oluşturulan İhsaniye Mini Bostanı'nda ilk hasadı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı.

Ekolojik tarım ve kent bostanlarının önemi hakkında farkındalık oluşturmak hedefiyle, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin yanındaki boş alanda oluşturulan İhsaniye Mini Bostanı'nda hasat başladı. Mini bostandaki hasada Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Ürünlü Mahallesi'ndeki Nilüfer Kent Bostanları'nda üretilen yerel tohumlarından elde edilen fidelerle kurulan mini bostanda ilk hasadı Başkan Erdem yaptı.

Bu çalışmayla her yerde tarım yapılabileceğine dikkat çekmek istediklerini belirten Başkan Erdem, "Burada atık sebze meyvelerden elde edilen organik gübre ile beslediğimiz fideler ilk ürünlerini verdi. Amacımız çocuklarımıza ilaçsız tarımın nasıl gerçekleşeceğini, ürünlerin nasıl bakımının yapıldığını ve geliştiğini göstermekti. Farkındalık oluşturmak istedik. Bölgedeki vatandaşlarımız ürünleri toplayıp evlerine götürebiliyorlar. Çocuklarımız da buraya gelerek, çalışma yapacaklar. Farkındalık projemizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl, tarım alanlarındaki çalışmalarımızı daha çok yaygınlaştıracağız" dedi.

Ürünlerin farklı bir tadı ve kokusu olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Çocukluğumuzdaki domatesin karpuzun kokusunu hissedebiliyorsunuz. Bende nostalji yaşadım ve duygulandım" diye konuştu.

İhsaniye Mini Bostan'ında hasat zamanı

Kaynak: İHA

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