İhsaniye Kent Meydanı'nda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı
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İhsaniye Kent Meydanı'nda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

İhsaniye Kent Meydanı'nda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası İhsaniye Kent Meydanı'nda asfaltlama çalışmalarını da tamamladı.

Gölcük İlçesi İhsaniye Kent Meydanı'nda yağmur suyu hattı yaparak altyapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası asfaltlama çalışmalarını da tamamladı.

ASFALTLAMA YAPILDI

Yağmur suyu hattı altyapısının sağlıklı olmaması sebebiyle yağmurlu havalarda su birikintisi oluşabilen İhsaniye Kent Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Meydanın 175 metresinde 60 santimlik, 100 metresinde de 40 santim genişlikte yağmur suyu boru hattı döşeyen Büyükşehir Belediyesi, İhsaniye Kent Meydanı'nda yaşanan altyapı sorununu çözdü. Altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası çalışma yapılan İhsaniye Kent Meydanı asfaltlanarak daha konforlu hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çalışmanın önemine değinen bölge sakinleri, alt ve üstyapı hizmetlerinin tamamlanması ile kent meydanında artık su birikintileri gibi olumsuz durumlarla karşılaşmayacaklarının altını çizdi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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