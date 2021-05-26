İhsaniye'de şehit er adına kütüphane kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhsaniye'de şehit er adına kütüphane kurulacak

İhsaniye'de şehit er adına kütüphane kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından şehit Jandarma Er Abdullah Demir adına kütüphane kurulacak.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından şehit Jandarma Er Abdullah Demir adına kütüphane kurulacak.

İhsaniye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir Demir adına kütüphane kurulması için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hayırseverlerden kütüphane için kitap, tablet, bilgisayar bağışlarının da kabul edileceği kaydedildi. Kütüphaneni gelen bağışlarla birlikte önümüzdeki günlerde Akören beldesinde kurulacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hadise Esra Erol Demet Evgar
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhsaniye'de şehit er adına kütüphane kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:01:58. #1.13#

title