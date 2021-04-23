İhsaniye'de iftarını açan kan bağışı için Kızılay'ın yolunu tuttu
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İhsaniye'de iftarını açan kan bağışı için Kızılay'ın yolunu tuttu

İhsaniye'de iftarını açan kan bağışı için Kızılay'ın yolunu tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından iftar sonrasında kan bağışı kabul edildi.

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından iftar sonrasında kan bağışı kabul edildi. İlçede orucunu açan vatandaşlar deyim yerindeyse adeta kan bağışı yapmak için Kızılay'ın yolunu tutarken, 5 saat gibi kısa sürede 35 ünite kan bağışı yapıldığı öğrenildi.

İhsaniye ilçesinde Kızılay, kan bağış noktası kurdu. İftardan sonra gerçekleşen kan bağışına, jandarma ve emniyet personeli, imamlar, öğretmenler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Kan bağışında bulunan jandarma personeli Sabri Bezirhan, sürekli kan bağışında bulunduğunu kaydederek, kan vermenin sağlık bakımından iyi olduğunu belirtti.

Polis memuru Ali Altınöz ise herkesin kay bağışı yapması gerektiğine dikkat çekerek, "Personel tarafından ilgiyle ve hijyenik ortamda kanımızı alıyorlar ve gerekli yerlere ulaştırdıklarını düşünüyoruz ve herkese kan bağışı yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Kızılay'da görevli Dr. İsa Karakaya, İhsaniye halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık 5 saatlik bir süre içerisinde 35 ünite kan bağışı topandığını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye'de iftarını açan kan bağışı için Kızılay'ın yolunu tuttu
İhsaniye'de iftarını açan kan bağışı için Kızılay'ın yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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