İhsaniye'de encümen üyeleri seçimi yapıldı İhsaniye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısında, encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

İhsaniye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısında, encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki seçime, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Birlik Müdürü Mehmet Tunç, İlçe Özel İdare Müdürü Yunus Dolu, İl Genel Meclis üyeleri (İGM) İrfan Seçen, Nuri Demir ve Hamit Çakır ile muhtarlar katıldı.

Gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan seçimde, İGM üyeleri İrfan Seçen, Nuri Demir ile Kadımürsel köyü muhtarı Ömer Erdem ve Beyköy muhtarı Ahmet Devrim, encümen üyesi olarak belirlendi.

İlçe Kaymakamı Doğanoğlu, yeni encümen üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA